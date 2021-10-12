В Закарпатской области Украины ввели ЧС, так как без газа могут остаться школы

В Закарпатской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Причиной послужило отсутствие природного газа для бюджетных организаций на осень и зиму в этом и следующем году.

По данным представителей администрации по региону, компании не смогут предоставлять бюджетным заведениям ресурс, поскольку оговоренная в прошлом стоимость оказалась ниже рыночных цен. Глава области Анатолий Полосков заявил, что таким образом школы, детские сады и больницы не смогут нормально функционировать.

"Её (ситуацию в регионе. — Прим. Ред.) классифицировали как чрезвычайную ситуацию техногенного характера государственного уровня", — сообщили власти, заявление которых опубликовали на сайте администрации.

Ранее на Украине назвали новую стоимость газа — 35-45 гривен за кубометр. Бюджетные организации подчёркивали, что не могут себе позволить такие суммы. Государственные учреждения надеялись на старые контракты, но план не удался. Дети и больные могут остаться без тепла.

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