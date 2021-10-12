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Украинские школы могут остаться без отопления из-за цен на газ

Политика

Украинским бюджетным учреждениям нечем платить за газ по завышенной стоимости. Школы, детские сады и больницы могут остаться без тепла. 

Украинские школы могут остаться без отопления из-за цен на газ

За голубое топливо бюджетников вынуждают платить по 35-45 гривен (95-122 рубля) за кубометр, передаёт РИА Новости. 

По информации, сумма для государственных учреждений "неподъёмная". 

Согласно ранее заключённому меморандуму с "Нафтогазом", для бюджетных учреждений устанавливалась стоимость в размере не выше 13,6 гривны, или 36,97 рублей. Поставлять голубое топливо по сниженным ценам, должен был "Нафтогаз Трейдинг". Но компания не участвовала в торгах. 

Госучреждения "разыграли" старые контракты с частниками, которые поставляют газ по стоимости рынка и надеялись на новый договор с госпоставщиком. Однако "провернуть" план не удалось и бюджетники остались без газа. 

Ранее о завышении цен на голубое топливо высказалась Юлия Тимошенко. По словам политика, с граждан Незалежной "дерут втридорога", несмотря на себестоимость газа в стране. В такой модели "отмыва" денег она обвинила Зеленского. 

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"Было ясно, что Украина за газ не заплатит"
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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