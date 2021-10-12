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Молдавия экстренно запросила газ у Румынии, виновата Россия

Политика

В Молдавии газовые хранилища на исходе. Власть страны экстренно обратилась в Евросоюз и просит поставлять голубое топливо через Румынию. Однако и страна-поставщик рискует остаться без ресурсов предстоящей зимой. 

Молдавия экстренно запросила газ у Румынии, виновата Россия

Виной дефицита европейские страны считают сокращение поставок газа из России.

Они упали почти на треть. Соответственно, цены на мировом рынке на голубое топливо влетели и небольшие государства не могут себе позволить платить почти тысячу долларов за кубометр, пишет The Financial Times. 

Как уточняет издание, пока никаких договорённостей страны не достигли.

Румыния пытается покрыть хотя бы собственные запасы голубого топлива из-за дефицита, не говоря об экспорте ресурсов. 

Ранее ЕС признал, что без дополнительных поставок российского газа Европе не обойтись. Большая часть стран находится на грани чрезвычайной ситуации в энергетической сфере. Как заявил представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель, "виноват" опять же Кремль, потому что таким образом пытается получить сертификацию "Северного потока-2". 

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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