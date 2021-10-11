Эксперты объяснили возможное увеличение закупок российского газа ЕС

Вероятное увеличение ЕС закупок газа у РФ может быть обусловлено его низкими запасами в подземных хранилищах Европы на фоне значительного подорожания, предположил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, комментируя Pravda.Ru заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о потребности Брюсселя в голубом топливе в сложившейся "чрезвычайной ситуации".

"Вероятно, он имеет в виду многократный рост цен и относительно низкие запасы газа в подземных хранилищах в Европе. Первое угрожает экономической безопасности и социальной стабильности, второе — безопасности газоснабжения предстоящей зимой", — заявил Гривач, пояснив, что растущий зимой спрос на газ нужно обеспечить либо за счёт запасов в ПХГ, либо путём дополнительных закупок импортного топлива.

В свою очередь, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отметил, что в ЕС дискредитировали газ и уголь, увлёкшись переходом на возобновляемые источники энергии. Однако в этом году они дали недостаточно электроэнергии, добавил специалист, подчеркнув, что электроэнергию потребовалось заменить газом, который, как оказалось, непросто приобрести, поскольку все излишки скупает Китай.

"В Европе возник дефицит. И тоже цена начала расти. Более того, тут просто как бы не купишь нигде, потому что всё уходит в Азию. Об этом Боррель и говорит, что единственная, кто может увеличить поставки, это Россия", — заявил эксперт.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель, слова которого приводит РИА Новости, заявил, что Европа столкнулась с чрезвычайной ситуацией, в которой ей потребуется больше газа из РФ, чем предполагалось ранее.

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