Расположенные на территории Украины подземные хранилища газа можно использовать, чтобы создать его стратегические запасы для Евросоюза, считает глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
Он написал в Facebook, что в настоящее время в Европе рассматривают возможность создания стратегических газовых запасов по аналогии с тем, как поступили в 70-х годах прошлого века в США с нефтью.
"Украина имеет крупнейшие газовые хранилища в Европе (31 млрд. м3), поэтому она может стать важной частью системы энергетической безопасности ЕС", — подчеркнул Макогон.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, что лидеры Евросоюзы намерены рассмотреть на саммите в октябре вопрос создания стратегических запасов газа. Предполагается, что ещё одной темой для обсуждения станет отделение цен на электроэнергию от цен на газ.
В Еврокомиссии заявили также о намерении в долгосрочной перспективе увеличивать инвестиции в зелёную энергетику в связи с энергетическим кризисом в Европе.
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Британское издание Express сообщает, что США якобы обратились за помощью к России и странам ОПЕК из-за роста цен на энергоносители. Однако это обращение было отвергнуто.