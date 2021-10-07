Украина предложила Европе свои хранилища под стратегические запасы газа

Расположенные на территории Украины подземные хранилища газа можно использовать, чтобы создать его стратегические запасы для Евросоюза, считает глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Он написал в Facebook, что в настоящее время в Европе рассматривают возможность создания стратегических газовых запасов по аналогии с тем, как поступили в 70-х годах прошлого века в США с нефтью.

"Украина имеет крупнейшие газовые хранилища в Европе (31 млрд. м3), поэтому она может стать важной частью системы энергетической безопасности ЕС", — подчеркнул Макогон.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, что лидеры Евросоюзы намерены рассмотреть на саммите в октябре вопрос создания стратегических запасов газа. Предполагается, что ещё одной темой для обсуждения станет отделение цен на электроэнергию от цен на газ.

В Еврокомиссии заявили также о намерении в долгосрочной перспективе увеличивать инвестиции в зелёную энергетику в связи с энергетическим кризисом в Европе.

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