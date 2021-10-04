Украина может импортировать газ по "виртуальному реверсу" из Словакии и Польши

После остановки транзита РФ газа в Венгрию через территорию Украины у Киева остаётся возможность его импорта путём "виртуального реверса" из Польши и Словакии. Об этом сообщил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Виртуальный реверс давно доступен по всем направлениям, где есть транзитный поток. Сейчас это Словакия и Польша", — написал руководитель ОГТСУ в Facebook.

Напомним, с октября РФ поставляет газ Венгрии в обход Украины в соответствии с контрактом, который 27 сентября заключили Будапешт и "Газпром". Соглашение предполагает ежегодную поставку Венгрии 4,5 млрд кубометров газа до 2036 года.

В рамках контракта российский газ поставляется Будапешту по газопроводу "Балканский поток" и трубопроводам Юго-Восточной Европы.

Ранее Сергей Макогон сообщил о прекращении транзита российского газа в Венгрию с 1 октября. В связи с этим, по словам главы ОГТСУ, для Украины стал невозможен импорт газа из Венгрии путём "виртуального реверса".

В минувшее воскресенье венгерский оператор ГТС FGSZ сообщил о возобновлении транзита газа через Украину. Однако Сергей Макогон опроверг эту информацию.

"Сейчас есть небольшой поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими торговцами, который они хранили в украинских ПГХ", — пояснил глава компании.

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