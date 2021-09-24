Евросоюз разработал секретный план "газовой войны" с Россией

Британское издание The Times сообщило о секретном плане "газовой войны" с Россией, которым якобы располагает Европейский союз. Разработан он был по инициативе Испании. Которая, вообще говоря, газ в России не покупает.

Как подчёркивается в статье, "план предназначен для того, чтобы ЕС больше не был в заложниках у Москвы". Создатели этого документа полагают, что взлёты и падения цен на международных энергетических рынках не должны наносить удар по независимости Европы. А потому Евросоюзу необходимо действовать сплочённо, чтобы не зависеть от прихотей газодобывающих государств, пытающихся максимально увеличить свою прибыль.

Испания предлагает членам ЕС объединить покупательную способность и приобрести стратегические запасы голубого топлива единым блоком, говорится в плане. Министры энергетики европейских стран уже обсуждают идею, которая, по их мнению, поможет "противостоять усилиям России по ограничению поставок и повышению стоимости" газа.

Цены на газ в Европе остаются высокими на протяжении нескольких последних месяцев. Это совокупность причин: высокий спрос на газ в Азии, холодная зима, жаркое лето, безветренная погода, из-за чего длительное время простаивали ветряные турбины, сокращение добычи газа в Норвегии и Нидерландах. Но компенсировать всё это, судя по мнению автора статьи в The Times (и не только его), должна Россия.

Стоит ещё напомнить, что накануне официальные представители правительства Германии заявили, что "Газпром" выполняет все контрактные обязательства.

Ранее старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн потребовал от России увеличить поставки газа в Европу через Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что специалисты "Газпрома" не откажутся объяснить Хохтейшну "суть происходящего".

"Я не сомневаюсь, что "Газпром" и специалисты "Газпрома" будут готовы господину Хохштейну объяснить суть происходящего, а главное, объяснить очень простую истину: газ сначала продаётся, потом он добывается и только потом он транзитируется. Невозможно транзитировать газ, не продав его", — сказал Песков.

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