Польша настроена решительно: СП-2 ещё долго не сможет запуститься

Польская энергетическая компания PGNiG заявила, что российский газопровод "Северный поток-2" не соответствует требованиям ЕС, что может привести к дальнейшим задержкам в процессе сертификации, необходимой для начала поставок газа.

"Положительное решение о сертификации поставит под угрозу безопасность поставок в ЕС и государства-члены, — говорится в заявлении польской компании. — Европейский оператор трубопровода Nord Stream 2 AG не соответствует требованиям для сертификации в качестве Независимого оператора передачи (ITO)".

PGNiG в настоящее время входит в группу, ответственную за предоставление сертификации недавно построенному "Северному потоку-2". Однако, похоже, компания не планирует делать этот процесс быстрым или лёгким.

"Мы будем последовательно доказывать, что Nord Stream 2 AG не соответствует формальным и существенным требованиям к оператору трубопровода, в частности, тем, которые касаются безопасности поставок и корпоративной структуры компании”, — подчеркнул глава правления PGNiG Павел Маевский (цитата ТАСС).

Компания также предостерегла от начала поставок газа по трубопроводу до прохождения окончательной сертификации, назвав это нарушением законодательства ЕС и пообещав "использовать все законные меры для противодействия такому поведению Nord Stream 2 AG”.

Напомним, что строительные работы по трубопроводу "Северный поток-2", который проходит из России в Германию через Балтийское море, завершились в прошлом месяце. Однако для начала поставок газа проекту необходимо получить европейскую сертификацию, подтверждающую его соответствие техническим нормам немецкого управления по добыче полезных ископаемых Штральзунда. Он также должен быть зарегистрирован в качестве ITO в федеральном сетевом агентстве Германии (Bundesnetzagentur), которое должно до 8 января 2022 года выдать сертификат. Согласно законодательству ЕС, агентство не может официально запретить прокачку газа, но, если она начнётся до того, как будет готова регистрация, Nord Stream 2 AG грозят штрафы.

Запуск СП-2 был бы спасением для Европы

Многие эксперты считают, что скорейший запуск "Северного потока-2" с суточной мощностью, сопоставимой со всем объёмом сжиженного газа, который сейчас поставляется в Европу, может помочь сдержать рост цен на газ.

Октябрьские фьючерсы на голландскую биржу TTF достигли, напомним, рекордных $963,9 за 1000 кубометров в этом месяце. По словам владельца трубопровода — "Газпрома", поставки могли бы помочь пополнить запасы европейских хранилищ, которые при их нынешних объёмах не в состоянии удовлетворить спрос предстоящей зимы.

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