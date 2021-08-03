Не мытьём, так катаньем: Польша хочет поучаствовать в сертификации "СП-2"

Польская нефтегазовая компания PGNiG и ее дочка — немецкая фирма PGNiG Supply & Trading планируют принять участие в процедурах сертификации газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.

Как сообщается, польская государственная энергетическая компания подала заявку на участие в процедуре сертификации предприятия под управлением "Газпрома".

В заявлении, опубликованном PGNiG на своем сайте, говорится, что госкомпания "ожидает" получения разрешения.

"Эта процедура определит, получит ли владелец трубопровода привилегированное положение на европейском газовом рынке”, — говорится в заявлении.

По словам президента правления PGNiG SA Павла Маевского, оператор проекта "не хочет соблюдать основные правила Третьего энергетического пакета, которые направлены на обеспечение конкуренции и равных условий для всех участников рынка”.

"Ключевым фактором также является негативное влияние трубопровода NS2 ("СП-2") на безопасность поставок ЕС и его государств-членов. Эти аргументы должны быть услышаны”, — сказал он.

По версии Маевского, владелец газопровода

"хочет избежать применения законов о распределении собственности, доступа третьих сторон к инфраструктуре и прозрачных тарифов, учитывающих стоимость всего газопровода".

И якобы именно поэтому польская компания хочет стать участником сертификации, дабы иметь возможность влиять на процессы энергетической безопасности Европы, прямой угрозой которым является российский газопровод.

Это намерение появилось у поляков после того, как сделанное несколько дней назад Варшавой заявление о героических усилиях страны по сдерживанию строительства газопровода не произвело ожидаемого фурора ни в ЕС, ни за его пределами. А строительство "собственной альтернативы" "СП-2" Baltic Pipe явно зашло в тупик.