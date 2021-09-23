Пока Европа с ужасом наблюдает за галопирующими ценами на газ, а правительства стран ЕС в преддверии зимы предполагают энергетический кризис из-за нехватки голубого топлива, читатели болгарского издания БНР, в соцсетях комментирующие происходящее, дали чиновникам весьма дельный совет:
"Нужен газ? Идите к Путину на поклон".
Началось всё с того, что в интервью изданию энергетический эксперт аналитического центра "Брюгел" Симон Таляпиетра рассказал о реальном положении дел на рынке.
"Нынешняя ситуация с ценами газа и электроэнергии в Европейском союзе, — это результат "идеального шторма", вызванного рядом факторов: ив части спроса, и в части предложения.
Сейчас у нас есть повышенное потребление энергоносителей в промышленности из-за восстановления экономики. Но почти встали ветряные электростанции, потому что в Европе уже довольно давно было тихо, без особого ветра. Все это привело к большому спросу на газ.
Но есть проблемы со снабжением: американский СПГ уходит в Азию, а Россия поставляет более низкие объемы голубого топлива, чем ожидалось. Государства не в состоянии наполнить свои хранилища до зимы", — Симон Таляпиетра.
Европа, когда вводила антироссийские санкции, забыла подумать, что зимой может стать тяжко.
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