Болгары объяснили чиновникам ЕС, где взять газ и что для этого надо сделать

Пока Европа с ужасом наблюдает за галопирующими ценами на газ, а правительства стран ЕС в преддверии зимы предполагают энергетический кризис из-за нехватки голубого топлива, читатели болгарского издания БНР, в соцсетях комментирующие происходящее, дали чиновникам весьма дельный совет:

"Нужен газ? Идите к Путину на поклон".

Началось всё с того, что в интервью изданию энергетический эксперт аналитического центра "Брюгел" Симон Таляпиетра рассказал о реальном положении дел на рынке.

"Нынешняя ситуация с ценами газа и электроэнергии в Европейском союзе, — это результат "идеального шторма", вызванного рядом факторов: ив части спроса, и в части предложения. Сейчас у нас есть повышенное потребление энергоносителей в промышленности из-за восстановления экономики. Но почти встали ветряные электростанции, потому что в Европе уже довольно давно было тихо, без особого ветра. Все это привело к большому спросу на газ. Но есть проблемы со снабжением: американский СПГ уходит в Азию, а Россия поставляет более низкие объемы голубого топлива, чем ожидалось. Государства не в состоянии наполнить свои хранилища до зимы", — Симон Таляпиетра.

Болгарские читатели напомнили политикам и энергетикам про бумеранг:

Европа, когда вводила антироссийские санкции, забыла подумать, что зимой может стать тяжко.

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