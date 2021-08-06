"Политический спор невозможно решить экономическими санкциями" - глава ВТБ

В в беседе с немецкой газетой Handelsblatt глава ВТБ Андрей Костин заявил, что жесткие санкции ЕС против России маловероятны, в отличии от США, которые "предпочли бы отрезать нас от долларовой системы".

Также по мнению банкира, выхода России из международной межбанковской системы SWIFT в ближайшем будущем ожидать не стоит.

"Я не думаю, что это когда-либо произойдет".

Продолжая тему планов США, Костин предположил, что они могу попробовать ввести вторичные санкции против европейских банков, чтобы помешать им сотрудничать с российскими коллегами. Однако даже подобные меры наверняка окажутся малоэффективны, как и предыдущие ограничения со стороны Соединенных штатов против банков РФ.

"В целом значение международных банков для российских государственных облигаций сравнительно невелико. Один только ВТБ владеет долей, сопоставимой с долей инвесторов из США, и при необходимости мы можем купить еще больше", - отметил банкир.

В добавление к этому он назвал санкции против России вредными и бесполезными:

"Политический спор невозможно решить экономическими санкциями - нужны переговоры".

Также Андрей Кости назвал современные взаимоотношения между Россией и США похожими на состояние Холодной войны, которую он мог наблюдать в детстве.

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