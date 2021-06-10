Европарламент принял новую резолюцию по Белоруссии. Парламентарии проголосовали за призыв к ЕС расширить санкции против этой страны из-за инцидента с бортом Ryanair.
В частности, предлагается расширить список лиц, к которым применены санкции, включив туда всех причастных за вынужденную посадку борта и задержание Романа Протасевича. Также в резолюции говорится о необходимости временного отключения Белоруссии от SWIFT.
Ранее Европарламент принял подобную резолюции по России.
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