Европарламент призвал отключить Белоруссию от SWIFT

Европарламент принял новую резолюцию по Белоруссии. Парламентарии проголосовали за призыв к ЕС расширить санкции против этой страны из-за инцидента с бортом Ryanair.

В частности, предлагается расширить список лиц, к которым применены санкции, включив туда всех причастных за вынужденную посадку борта и задержание Романа Протасевича. Также в резолюции говорится о необходимости временного отключения Белоруссии от SWIFT.

Ранее Европарламент принял подобную резолюции по России.