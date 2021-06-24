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Власти Японии "сэкономили" триллионы на поддержке населения и бизнеса

Экономика

Любопытные новости из Японии: власти страны до сих пор не нашли применение примерно 40% суммы, выделенной на помощь частному бизнесу и прочие "бонусы", связанные с пандемией.

Власти Японии "сэкономили" триллионы на поддержке населения и бизнеса

Как пишет Nikkei, суммарно на различные меры поддержки бизнеса и населения власти заложили примерно 73 трлн йен (около 658 млрд долларов). Однако потратили на сегодняшний момент менее 60% этой суммы, что, по мнению экспертов Nikkei, указывает на неэффективность политики власть имущих.

Власти, указывают в издании, стремились показать огромные цифры "поддерживающего" бюджета, но при этом работа по конкретным программам поддержки "буксует" до сих пор. К примеру, приводит сравнение Nikkei, в США на цели поддержки экономики и населения выделена сумма, эквивалентная 13% ВВП, тогда как в Японии — всего 7%.

"Если бы они [власти] использовали [средства] в нужное время, некоторые предприятия избежали банкротства и остались бы на плаву", — пишет в комментариях к материалу shields-pikes.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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