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Глава Сбербанка назвал испытания, которые не прошло ни одно государство

Экономика

Современный мир, в котором большое значение имеют технологии, а изменения порой происходят невероятно быстро, предлагает всем странам сразу ряд испытаний. И среди этих испытаний есть оказавшиеся не по зубам ни одной стране мира.

Герман Греф
 

"Происходят глобальные изменения"

Комментарий об испытаниях и современном мире дал глава Сбербанка Герман Греф. Общаясь с Forbes, он отметил, что практически во всех государствах сегодня можно выделить области "существенного напряжения"

"Существующие модели общественного устройства и модели управления абсолютно не приспособлены для того нового технологического мира, для тех скоростей, в которые мы сегодня попадаем.

Происходят глобальные изменения. Я считаю, что ни одно из государств не прошло испытание ни пандемией, ни технологиями. Выводы будут сделаны", — уточнил Греф.

"Никто не может заглянуть за горизонт"

Герман Греф, цифровизация
 

Глава Сбербанка отметил: ситуация в дальнейшем потребует всё большего переосмысления на глобальном уровне. Уже сегодня нет ответов на многие вопросы, и в перспективе неопределённость может обернуться локальными противоречиями.

"Большая проблема с государственными лидерами и долгосрочными решениями — но не потому, что матери перестали рожать лидеров, просто сегодня востребованы другие категории людей.

В силу того, что нет ответов на большое количество вопросов, начинается ситуативность в управлении, поддержании текущего баланса. Никто не может заглянуть за горизонт. Скорость такова, и пандемия подстегнула эту скорость.

Это будет заканчиваться какими-то локальными противоречиями, взрывами, но, тем не менее, это будет всё больше и больше требовать глобального переосмысления того, как должна быть построена и система государственного управления, и система общественного устройства", — считает Греф.

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