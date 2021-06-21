Опасна ли для России "экономическая бомба" США: мнение эксперта

Новости от экспертов Deutsche Bank: там не поскупились на громкие заявления и сообщили, что нашли "бомбу" в мировой экономике. Оказывается, американцы слишком увлеклись "заливанием" денег в экономику, что в перспективе может привести к проблемам с ценами и инфляцией по всему миру.

С приходом к власти Джо Байдена, пишут статистики, экономика США получила почти два миллиарда долларов. Один из промежуточных "итогов": инфляция в Штатах стала рекордной с 1992 года, взяв планку в 5%.

Как описанная Deutsche Bank ситуация может отразиться на России? Мнением с Pravda. Ru поделился Никита Масленников, экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий.

"Диагноз" есть, ответа — нет

Эксперт отмечает: с оценками экспертов Deutsche Bank стоит работать аккуратно. Ведь факт роста госдолга США — не секрет, а в Вашингтоне понимают ситуацию.

"Сейчас тот проект бюджета, который намерены внести Джозеф Байден с командой, направлен на снижение дефицита бюджета с 13% до 7%. Стало быть, и госдолг будет притормаживаться", — считает Масленников.

Однако проблема и для американцев, и для всех остальных — сильная неопределённость. Это слово стало своего рода общемировым трендом.

"Инфляционное давление будет носить временный характер — или оно связано со структурными сдвигами в экономике? "Зелёная" повестка, всякие климатические дела? Что здесь происходит? Пока достаточно большая неочевидность. Все аналитики ставят диагноз, а ответа нет", — объясняет Масленников.

Так, продолжает эксперт, всплеск инфляции зафиксирован не только в США, но и в Китае, в России, во многих других странах, практически везде. И непонятно, пойдёт инфляция на спад или останется с нами надолго.

"Пока США показывают нам, что у них так же, как и в России. У нас годовая инфляция уже больше 6,1%, в Соединённых Штатах по итогам мая — 5,0%, по апрелю было всего-навсего 4,2%. И цикл последствий будет зависеть от того, как "денежная власть" Штатов, ФРС, будет отвечать на вопрос о природе данных колебаний", — рассказывает Масленников.

Два сценария: плавный и не очень

Касательно того, как ситуация скажется на России: мы, можно сказать, "импортируем инфляцию" со всего мира, однако есть вероятность пройти весь год достаточно спокойно. И уже к середине 2022-го вернутся к 4% — естественно, при условии курсовой стабильности. Это случится при сценарии, в котором Штаты решат, что тренд краткосрочен.

Однако в случае, если тренд будет классифицирован как долгосрочный, могут начаться проблемы.

"16 числа американцы опубликовали пресс-релиз, потом прошла пресс-конференция Джерома Пауэлла, главы Федрезерва. Прогноз изменения ставки, который они публикуют, говорит о том, что 7 из 18-ти голосующих членов Комитета по открытому рынку высказались за повышение ставки в 2022 году. Если это произойдёт, мы увидим подскок курса доллара. И, естественно, массу неприятностей в связи с повышенной волатильностью рубля, ослаблением к доллару. Всё это в итоге затронет и внутренние цены", — считает Масленников.

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