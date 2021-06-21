Мировая экономика в очередной раз может столкнуться с большими проблемами: работа американских властей с печатающими доллары станками привела к появлению экономической "бомбы замедленного действия", уверены эксперты Deutsche Bank. И это "зацепит" не только США, но и другие страны.
Напомним, что команда Джо Байдена успела ударными темпами "залить" в экономику страны настолько много денег, что госдолг вырос почти на 25%. За время пандемии у американцев образовались запасы, оцениваемые в 1,6 трлн долларов, и настала пора их тратить.
К чему это приведёт в перспективе и "стрельнуло" на данный момент, догадаться просто:
Уже в мае эксперты зафиксировали в США рост цен практически на всё: от еды до автомобилей.
"Пренебрежение инфляцией в США держит глобальную экономику на бомбе замедленного действия. Последствия могут быть разрушительными, особенно для самых уязвимых слоёв общества", — поясняет главный экономист Deutsche Bank Дэвид Фолкертс-Ландау.
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