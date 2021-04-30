Реальные доходы россиян продолжают падать

В первом квартале 2021 года реальные располагаемые доходы россиян снова упали, согласно данным Росстата. Как ожидается, рост доходов начнётся со следующего квартала, как минимум, из-за того, что именно во втором квартале 2020 года они рухнули из-за пандемии.

Как следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении в стране, в первом квартале текущего года реальные доходы россиян сократились на 3,6% по сравнению с докризисным первым кварталом 2020 года.

При этом Росстат пересмотрел данные о падении доходов в прошлом году и улучшил оценку с 3,5% до 3%. Как объяснила статистическая служба, это связано с пересмотром оценки розничной торговли. В итоге доходы 2020 года отстают теперь от доходов 2013 года на 10,1%, а не на 10,6%.

Также служба улучшила оценку падения доходов во втором квартале 2020 года с 7,8% до 7,5%, в четвёртом квартале — с 1,7% до 0,9%.

В номинальном выражении доходы россиян в первом квартале этого года составили 32,6 тысячи рублей, что на 3% меньше, чем год назад. Общий объём доходов — 14,3 трлн рублей.

Днём ранее сообщалось, что министр экономического развития Максим Решетников раскритиковал Росстат за предоставление неактуальных данных и постоянный пересмотр сведений.

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