Власти подсчитают доходы россиян до последней копейки

Министр экономического развития РФ Максим Решетников раскритиковал работу Росстата и потребовал модернизировать сбора данных и расчёта "такой чувствительной темы, как доходы населения".

В ходе итоговой коллегии Росстата, министр обратил внимание на то, что есть постоянные расхождения между данными по доходам населения в системе национальных счетов и оперативными квартальными данными, сообщает РБК. В результате правительству приходится при принятии решений в социальной и бюджетной политики в целом на неактуальные данные, которые по прошествии времени достаточно серьёзно корректируются.

По словам Решетникова, люди всё это видят, сравнивают со своими личными доходами, зарплатами, пенсиями и социальными пособиями, фиксируют разницу, что "вызывает очень большую дискуссию".

Чтобы исправить ситуацию, министр предлагает уточнить состав данных, расширить число обрабатываемых источников информации. Он назвал эту работу "методологической задачей этого года".

Также Решетников раскритиковал Росстат за низкую скорость выдачи информации и напомнил ведомству, что оно — "не научное учреждение".