Европарламент грозит отключить Россию от SWIFT

В Европарламент внесли проект резолюции с предложением отключить Россию от SWIFT и отказаться от её нефти и газа. Голосование по резолюции назначено на четверг, 29 апреля.

В проекте Европарламент сожалеет об уровне отношений с Россией и возлагает на нашу страну всю ответственность за это. Депутаты призывают российскую сторону прекратить "практику неоправданного наращивания военных сил для создания угроз соседям".

"В случае продолжения агрессии на Украине" предлагается отключить Россию от международной системы обмена банковскими сообщениями SWIFT, отказаться от покупки российской нефти и газа, ввести санкции против российских олигархов и остановить реализацию проекта газопровода "Северный поток-2".

Документ под названием "Россия, дело Алексея Навального, наращивание военной мощи на границе с Украиной и российские атаки в Чехии" опубликован на сайте Европарламента.

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