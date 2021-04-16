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Доход премьер-министра за 2020 год вырос на 9,3%

Экономика » Финансы » Деньги

За первый год работы на посту премьер-министра Михаил Мишустин увеличил свой доход на 9,3%, а его супруга — на 16,6%. Об этом следует из опубликованных данных о доходов членов правительства.

Доход премьер-министра за 2020 год вырос на 9,3%

Итак, в 2020 году Мишустин заработал 19,9 млн рублей, примерно на 1,7 млн рублей больше, чем за 2019 год на посту руководителя Федеральной налоговой службы.

При этом его супруга, согласно декларации, заработала в прошлом году 63,9 млн рублей, что на 16,6% больше, чем в 2019 году.

Общий доход семьи Мишустина составил 83,8 млн рублей, увеличившись за год на 14,8%.

Также в декларации указано, что у семьи премьер-министра имеется в собственности квартира площадью 141,6 кв. м, участок 5500 кв. м. и дом 861,2 кв. м. Кроме того, на супругу Мишустина записан кроссовер Ford Kuga.

При этом наибольший доход в прошлом году заработал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Согласно декларации, его доход составил 740,4 млн рублей. А вот его супруга получила доход всего в 13,7 млн рублей. У них в собственности есть несколько домов и земельных участков, квартира и машино-места.

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Автор: Анастасия Гостищева
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