Wildberries начал продавать товары американцам

Российский интернет-магазин Wildberries начал продавать товары в США, сообщает пресс-служба компании. США стали 14-й по счёту страной присутствия российского интернет-магазина.

Как отмечает компания, доставка заказов будет осуществляться с помощью партнёров. Причём американцы также получать возможность заказать курьерскую доставку на дом или на работу. Оформить заказ можно на интернет-сайте или в мобильном приложении, которые работают на двух языках — русском и английском.

Как заявил директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко, они рады выходу на крупнейший мировой e-commerce рынке и готовы предложить американцам "широкий ассортимент товаров от различных производителей — как уникальной продукции от частных предпринимателей, так и известных мировых брендов".

Ранее в 2021 году Wildberries запустил продажи в Германии, Франции, Италии и Испании. По итогам 2020 года продажи интернет-магазина за границей увеличились почти в два раза, до 23,7 млрд рублей. Самыми востребованными товарами у иностранцев стали одежда, косметика, книги и обувь.

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