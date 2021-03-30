Компания-лидер по производству спортивной одежды Nike подала в суд на организацию MSCHF, выставившей на продажу так называемые "сатанинские" кроссовки.
Последних всего 666 пар, и пузырек воздуха в подошве якобы содержат каплю человеческой крови. Вместе с компанией их издательством занимался рэпер Lil Nas X. Утверждается, что кроссовки являются модифицированными Nike Air Max 97, к которым просто добавлена подвеска с пентаграммой. Кровь якобы брали у сотрудников MSCHF.
Иск утверждает, что появление "сатанинских" кроссовок уже привело к призывам бойкотировать Nike, потому что распространилось ошибочное мнение, что именно Nike имеет отношение к ним. Рэпера при этом в иске не затронули, передает телеканал NBC News.
Ранее тапочки, которые четыре года носил бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, продали на аукционе Belmans за £39 тысяч.
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