Nike засудят распространителей "сатанинской" версии их кроссовок

Компания-лидер по производству спортивной одежды Nike подала в суд на организацию MSCHF, выставившей на продажу так называемые "сатанинские" кроссовки.

Последних всего 666 пар, и пузырек воздуха в подошве якобы содержат каплю человеческой крови. Вместе с компанией их издательством занимался рэпер Lil Nas X. Утверждается, что кроссовки являются модифицированными Nike Air Max 97, к которым просто добавлена подвеска с пентаграммой. Кровь якобы брали у сотрудников MSCHF.

Иск утверждает, что появление "сатанинских" кроссовок уже привело к призывам бойкотировать Nike, потому что распространилось ошибочное мнение, что именно Nike имеет отношение к ним. Рэпера при этом в иске не затронули, передает телеканал NBC News.

Ранее тапочки, которые четыре года носил бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, продали на аукционе Belmans за £39 тысяч.