Тапочки Уинстона Черчилля продали с молотка за почти 55 тыс долларов

Тапочки, которые четыре года носил бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, продали на аукционе Belmans за £39 тыс. ($54,2 тыс.).

Имя счастливого обладателя не разглашают, говорят, что это частный коллекционер из туманного Альбиона. Оценочная стоимость тапочек составляла £10-15 тыс. ($14-21 тыс.). Утверждается, что к аукциону готовились с большим волнением, так как добрая память о сэре Уинстоне по-прежнему весьма актуальна как на британских берегах, так и во всем мире, передает ТАСС.

Там же был продан £18,3 тыс. ($25,4 тыс.) личный бокал Черчилля для бренди. Ранее и бокал, и тапочки находились в частной коллекции, а ее хозяин приобрел их у семьи политика.

Ранее на аукционе Fundation продали мем-гифку в виде радужного кота в печенье за $567 000.