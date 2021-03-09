Тапочки, которые четыре года носил бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, продали на аукционе Belmans за £39 тыс. ($54,2 тыс.).
Имя счастливого обладателя не разглашают, говорят, что это частный коллекционер из туманного Альбиона. Оценочная стоимость тапочек составляла £10-15 тыс. ($14-21 тыс.). Утверждается, что к аукциону готовились с большим волнением, так как добрая память о сэре Уинстоне по-прежнему весьма актуальна как на британских берегах, так и во всем мире, передает ТАСС.
Там же был продан £18,3 тыс. ($25,4 тыс.) личный бокал Черчилля для бренди. Ранее и бокал, и тапочки находились в частной коллекции, а ее хозяин приобрел их у семьи политика.
Ранее на аукционе Fundation продали мем-гифку в виде радужного кота в печенье за $567 000.
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