Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Белоруссии сообщили о находке массы снаряжения для диверсантов
Госдума РФ обратила внимание на криптовалюту и майнеров
В Японии теперь абсолютно везде можно расплатиться криптовалютой
Инвестировать или нет в криптовалюту?
Украинские военные заминировали подступы к пункту пропуска "Гнутово"
Гаджеты замедляют развитие речи ребёнка
Курсант МВД покончил с собой во время учебных стрельб
Спасатели помогли заблудившемуся в лесу в Ленобласти фотографу
В Подмосковье хотят ввести рассрочку по оплате ЖКУ

Тапочки Уинстона Черчилля продали с молотка за почти 55 тыс долларов

Мир

Тапочки, которые четыре года носил бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, продали на аукционе Belmans за £39 тыс. ($54,2 тыс.).

Имя счастливого обладателя не разглашают, говорят, что это частный коллекционер из туманного Альбиона. Оценочная стоимость тапочек составляла £10-15 тыс. ($14-21 тыс.). Утверждается, что к аукциону готовились с большим волнением, так как добрая память о сэре Уинстоне по-прежнему весьма актуальна как на британских берегах, так и во всем мире, передает ТАСС.

Там же был продан £18,3 тыс. ($25,4 тыс.) личный бокал Черчилля для бренди. Ранее и бокал, и тапочки находились в частной коллекции, а ее хозяин приобрел их у семьи политика.

Ранее на аукционе Fundation продали мем-гифку в виде радужного кота в печенье за $567 000.

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Михаил Закурдаев
Последние материалы
Изображение звезды кейпопа попало на Останкинскую башню за деньги
Тапочки Уинстона Черчилля продали с молотка за почти 55 тыс долларов
В Белоруссии сообщили о находке массы снаряжения для диверсантов
Нападение овчарки Байдена на человека объяснили акклиматизацией
Британский телеведущий уволился после критики Меган Маркл
Госдума РФ обратила внимание на криптовалюту и майнеров
В Японии теперь абсолютно везде можно расплатиться криптовалютой
Инвестировать или нет в криптовалюту?
Украинские военные заминировали подступы к пункту пропуска "Гнутово"
Гаджеты замедляют развитие речи ребёнка
Популярное
Новости спорта
Норвежцы нашли, как вернуть победу Клебо и лишить медали Большунова

Норвежская пресса продолжает обсуждать скандальный момент последней гонки лыжного чемпионата мира в Оберстдорфе.

Норвежцы нашли, как вернуть победу Клебо и лишить медали Большунова
Елизавета II не ответила на обвинения Меган Маркл
Общество
Елизавета II не ответила на обвинения Меган Маркл
Новости медицины
Винченцо Трани рассказал, как добился "Спутника V" для Италии
Мир. Новости мира
Анонс ответа: США пообещали России незаметные, но мощные удары
Кристина Важенина Сжечь весь хлам на Масленицу Кристина Важенина Любовь Степушова Винченцо Трани рассказал, как добился "Спутника V" для Италии Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский "Боевая многоножка" Вячеслав Шпаковский
Мир. Новости мира
Чем Букингемский дворец ответит Меган Маркл
Политика. Новости и аналитика
"Единороссы сходят с ума": эксперт о законопроекте по ценовым фейкам
Вяльбе призвала WADA заняться терапевтическими исключениями
Новости спорта
Вяльбе призвала WADA заняться терапевтическими исключениями
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников