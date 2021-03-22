Как выбраться из долговой ямы?

По словам заместителя директора Национального центра финансовой грамотности Сергея Макарова, долговая нагрузка на семейный бюджет не должна превышать 25-35% от уровня доходов. "Если она превышает этот показатель, надо что-то делать", — считает он.

В первую очередь, нужно подсчитать все кредиты и обратиться в банки за помощью, сообщает ТАСС. Банки могут реструктурировать долг или рефинансировать кредит. В первом случае можно договориться и выплачивать несколько месяцев только проценты по кредиту, во втором — оформить новый кредит, обычно с меньшей суммой платежа за счёт более низкой ставки или длительного срока погашения. Также при наличии нескольких кредитов и высокой вероятности пропуска платежа по одному из них можно объединить кредиты.

Кроме того, заёмщики могут попросить банк о "кредитных каникулах". Правда, распространяются они только на ипотечные кредиты. Срок действия принятого в прошлом году закона о кредитных каникулах на все кредиты закончился 30 сентября 2020 года.

Если переговоры с банком закончатся безуспешно, можно обратиться к финансовому омбудсмену, который рассматривает споры с финансовыми организациями на сумму до 500 тысяч рублей.

Самым последним пунктом в списке должно быть объявление о банкротстве. Оно позволяет обнулить все долги при отсутствии имущества, но в большинстве случаев эта услуга довольно затратная (от 100 тысяч до 150 тысяч рублей). Кроме того, после объявления банкротства в течение трёх лет запрещено выезжать за границу и занимать руководящие должности, а кредитная история будет безвозвратно испорчена.