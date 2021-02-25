На "Розе Хутор" стартовал новый гастрономический проект — #560BISTROT

Новый ресторан начинает удивлять еще до подачи блюд. Его интерьер выдержан во всех оттенках розового с пастельно-лососевыми тонами и нюансами белого — от снежного до топлёного молока. Эти цвета доминируют во всем оформлении заведения. Арочные окна с видом на горы еще добавляют пространства и воздуха.

Гастрономическая концепция органично продолжает идею "Никаких банальностей". Шеф-повар Евгений Козубов, известный по работе в ресторанах "Плакучая Ива" Сочи, "Hunt" Санкт-Петербург, кафе "Краснодар" в Краснодаре, где он разработал достойнейшую линейку блюд, выразительно демонстрирующих авторский почерк и самые вкусные тренды.

В разделе стартеров и салатов непременно нужно обратить внимание на:

зелёный хумус из брокколи,

тартар из сердца оленя или из северной рыбы,

домашний паштет из печени цыплёнка.

В качестве горячей закуски можно выбрать запечённый сыр халуми локального производства или черноморских рапанов. Must taste из супов — рыбная похлёбка с копчёным угрем, форелью, томатами и водорослями, из основных блюд — фирменная паста с рагу из утки, рибай с тартаром из кабачков и абсолютный хит зимы — мурманская форель.

На сладкое рекомендуется ромовая баба с облепихой и тыквенный тарт, который подают с мороженым из цветков лаванды и орехом пекан.

Действуют в #560BISTROT и ранние завтраки, которые подают с 8:00. Помимо каш, сырников и йогуртов, в утреннем меню есть омлет пуляр с пастрами, оладьи из кабачков и сытные азиатские щи.

Особая гордость #560BISTROT — огромная винная карта, нестандартная линейка интересных спиртов и уникальный для региона подход к смешанным напиткам. Гарантом приятного вечера станут эксцентричные сочетания, созданные под руководством миксолога Дениса Пойманова.

Авторы проекта #560BISTROT надеются стать самым модным рестораном крупнейшего горного курорта страны.