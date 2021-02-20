Названы сроки завершения строительства "Северного потока-2"

Названы сроки завершения строительства "Северного потока-2" после решения Госдепа США не вводить новые санкции.

Как сообщает "Общественная служба новостей", решение США не вводить новые санкции против строительства "Северного потока-2" позволит его закончить в течение 2,5 месяцев. Об этом изданию сообщил директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин.

Американский Госдеп может ввести санкции против трубоукладчика "Фортуна" и компании "КВТ-РУС". Однако, и судно, и компания уже находятся под санкциями, а новых со стороны Соединённых Штатов предложено не было.

Кулагин полагает, что такое положение дел позволит закончить строительство "Северного потока-2" в конце апреля — начале мая.

"Ввод санкций, которые никак на проект не повлияют — было логичным выходом, который всех устроил. Европейские партнёры могут несколько расслабиться и продолжать нормально работать по проекту. Строительство идёт, сроки есть и чего-то менять не будут. Суда переоборудованы, они работают. Через два с половиной месяца проект достроят. За это время трубу будут спокойно докладывать. Сообщение Госдепа — это ещё и сигнал к тому, что не появится новых факторов, препятствующих достройке. Как она запланирована, так и будет идти. И сейчас ключевым фактором станут не санкции, а погодный фактор. В этом году на Балтике не очень хорошая погода. Впервые за несколько лет есть замерзания, штормовая погода держится. Участники проекта за этим внимательно следят. Этот фактор сейчас будет корректировать скорость укладки", — приводит издание высказывание Вячеслава Кулагина.