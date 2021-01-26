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После поста Илона Маска в Twitter выросли акции компании Etsy

Экономика

Глава Tesla Илон Маск опять в центре внимания. Сегодня в своём аккаунте в "Твиттере" он разместил интересную запись.

После поста Илона Маска в Twitter выросли акции компании Etsy

"Мне как бы нравится Etsy. Купил шлем Марсианина Марвина ручной вязки для своей собаки", — отметил миллиардер.

После твита Илона Маска акции Etsy выросли в цене на 8,23% и составили $226. Максимальный рост цены был зафиксирован на бирже NASDAQ в $232,4, то есть на 11% от прежней цены.

Etsy основан в 2005 году и позиционирует себя как онлайн-сервис по продажам изделий ручной работы. Сейчас сервис Etsy — это международная платформа электронной коммерции. Оборот за 2020 год составил более $430 млн. В настоящее время интерес к сервису активно проявляют различные промышленные компании.

В январе текущего года была аналогичная ситуация с мессенджером Signal, который Маск упомянул в своем посте в "Твиттере". Позже бумаги компании, занимающейся поставкой медицинского оборудования, Signal Advance поднялись в цене с $0,6 до $38,7 буквально за несколько дней. Хотя акции самого мессенджера Signal не торгуются ни на одной известной бирже. Неужели это совпадение или точный расчёт? Рост бумаг данной компании пришёлся на 6-11 января текущего года, как раз в эти дни и был опубликован пост в "Твиттер"-аккаунте Илона Маска. Если это и совпадение, то очень явное.

Показатели различных бирж говорят о росте цен после новостного фона Илона Маска о какой-либо компании. Инвесторы и трейдеры с интересом наблюдают за ситуацией. Ведь рост актива принесёт прибыль в многократном размере. Давно известный фактор, что при положительных новостях акции различных активов и компаний начинают рост в цене. Возможно, именно поэтому многие инвесторы тщательно следят за новостями известных предпринимателей планеты. Илон Маск тому не исключение.

Пост в "Твиттере" о компании Etsy набрал более 30 тысяч лайков уже в первые минуты после публикации.

Автор: Павел Новиков, Редактор: Елена Тимошкина
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