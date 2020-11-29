Глава "Роснефти" Игорь Сечин решил поделиться советом с российским бизнесом, как пережить кризис, вызванный пандемией коронавируса.
У чиновника очень простой рецепт — "работать".
"Надо работать, и всё. В любой обстановке, какой бы она ни была", — отметил Сечин.
Также глава госкорпорации привёл в пример Китай, который показывает экономический рост, несмотря на пандемию.
Арман Бошян рассказал, что происходит в Армении после потери Карабаха, почему ни оппозиционеры и ни хозяева Пашиняна не хотят устранять его в данный момент. Что он должен сделать ещё?