"Тинькофф" объявил о прекращении переговоров с "Яндексом"

Громко объявленная сделка о слиянии крупного российского банка с IT-компанией закончилась ничем. Об этом заявила группа компаний, совладельцем которой является крупный российский бизнесмен Олег Тиньков.

Группа "Тинькофф" заявила, что будет занимаьбся развитием своего дела самостоятельно, не привлекая постороннии компании.

"После дальнейших обсуждений, в том числе с контролирующим акционером "Тинькоффа", стороны договорились не продолжать потенциальную сделку. Таким образом, переговоры между сторонами в отношении потенциальной сделки были немедленно прекращены", — отмечается в сообщении группы "Тинькофф".

Анонсы сделки звучали по-разному: то покупка, то слияние. Были публикации, в которых говорилось, что Тиньков полностью уходит из банковского бизнеса и будет руководить семейным благотворительным фондом, который стане помогать больным лейкемией.

О работе фонда пока ничего не слышно. По факту был только взрывной рост цен акций "Яндекса". После сегодняшнего заявления группы "Тинькофф", по данным Мосбиржи на 12.10 мск, бумаги "Яндекса" упали более чем на 4%, а "Тинькофф" — более чем на 7%.