Продажу туров с кешбэком могут продлить до конца мая

Главе российского правительства предложили продлить действие программы продажи внутренних туров с возвратом части средств до июня следующего года.
Отечественные операторы объяснили своё предложение тем, что среднегодовая загрузка отелей составляет всего 35 процентов. Гостиницы переполнены в высокий сезон и практически пустуют в межсезонье.
"В письме президента Российский союз туриндустрии (РСТ) Андрея Игнатьева отмечено, что программа кешбэка, судя по первому этапу, важна не только с точки зрения поддержки внутреннего туризма в период кризиса. Одновременно она способствует популяризации новых регионов и туристических маршрутов, решает проблему сезонных колебаний спроса на поездки", — рассказали в РСТ о письме в адрес главы правительства РФ Михаила Мишустина.
Вторая часть программы продаж действует до 5 декабря, путёвки по ней можно приобрести на даты, которые умещаются до 10 января 2021 года (крайний срок возвращения из поездки).
"Чтобы стимулировать глубину продаж и загрузку межсезонья, РСТ предлагает внести в правила проведения второго этапа кешбэка только одно изменение — разрешить в ходе начавшейся акции продавать туры и услуги размещения со сроками окончания поездки не 10 января, а в течение первой половины будущего года или, как минимум, до конца мая", — прокомментировали ситуацию в союзе.
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