Продажу туров с кешбэком могут продлить до конца мая

Главе российского правительства предложили продлить действие программы продажи внутренних туров с возвратом части средств до июня следующего года.

Отечественные операторы объяснили своё предложение тем, что среднегодовая загрузка отелей составляет всего 35 процентов. Гостиницы переполнены в высокий сезон и практически пустуют в межсезонье.

"В письме президента Российский союз туриндустрии (РСТ) Андрея Игнатьева отмечено, что программа кешбэка, судя по первому этапу, важна не только с точки зрения поддержки внутреннего туризма в период кризиса. Одновременно она способствует популяризации новых регионов и туристических маршрутов, решает проблему сезонных колебаний спроса на поездки", — рассказали в РСТ о письме в адрес главы правительства РФ Михаила Мишустина.

Вторая часть программы продаж действует до 5 декабря, путёвки по ней можно приобрести на даты, которые умещаются до 10 января 2021 года (крайний срок возвращения из поездки).