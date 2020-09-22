Минторг США составил список из 47 граждан и предприятий из 11 стран, в отношении которых будут действовать ограничения при выдаче экспортных лицензий.
"Министерство торговли США внесло 47 физических и юридических лиц из 11 стран и территорий в чёрный список из-за угрозы национальной безопасности", — говорится в уведомлении бюро промышленности и безопасности при Минторге США в сборнике официальных документов американского правительства — Федеральном реестре.
Для фигурантов списка будут действовать дополнительные требования и ограничен доступ к исключениям из лицензионных требований.
"Власти США установили, что эти 47 юридических лиц действуют вразрез с интересами национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штато. в Ограничения были введены в отношении физических и юридических лиц из Канады, Китая, специального административного района КНР Гонконга, Ирана, Малайзии, Омана, Пакистана, Таиланда, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Великобритании", — говорится в документе. Правило вступает в силу с 22 сентября, передаёт ТАСС.
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