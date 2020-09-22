Россияне не попали в чёрный список Минторга США, в котором 11 стран

Минторг США составил список из 47 граждан и предприятий из 11 стран, в отношении которых будут действовать ограничения при выдаче экспортных лицензий.

"Министерство торговли США внесло 47 физических и юридических лиц из 11 стран и территорий в чёрный список из-за угрозы национальной безопасности", — говорится в уведомлении бюро промышленности и безопасности при Минторге США в сборнике официальных документов американского правительства — Федеральном реестре.

Для фигурантов списка будут действовать дополнительные требования и ограничен доступ к исключениям из лицензионных требований.