Эксперт по фондовому рынку: храните деньги в швейцарских франках

В ближайшее время, пока мировые экономики приходят в себя от последствий пандемии, самой устойчивой валютой будет швейцарский франк.

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" рекомендует перевести сбережения именно в эту валюту, так как она "одна из немногих сохраняет и будет сохранять ещё как минимум несколько месяцев стабильность на фоне коронавируса и изменения геополитического фона".

"Лучше всего за весь период коронавирусной пандемии — а это последние полгода — себя показали валюты стран Европы, не входящих в ЕС: шведская и датская кроны и швейцарский франк. Они по росту к доллару США опередили даже евро. Однако на более долгосрочном горизонте, вероятно, лишь швейцарский франк может сохранить лидирующие позиции, так как он является одной из основных защитных валют", — рассуждает Бабин.

По его мнению, нельзя игнорировать

высокие геополитические риски, связанные с внешнеторговым противостоянием США с другими странами, в том числе европейскими,

проблемы экономики Евросоюза,

угрозу второй волны пандемии.

Все эти факторы могут уронить спрос на европейские валюты, в том числе евро, что потянет за собой их котировки.

С долларом всё ещё сильнее неясно

"Доллар может проявить нестабильность динамики из-за внутриполитической неопределенности в США, связанной с ноябрьскими выборами президента, ультрамягкой монетарной политикой ФРС, а также гражданскими волнениями в стране. Поэтому швейцарский франк может стать одной из немногих валют, сохраняющей стабильность", — уверен Бабин.

Вывод эксперта однозначен: надо покупать швейцарские франки. Пока обменные курсы не "взвинтили" банки.

Читайте также:

Курс евро превысил на торгах Мосбиржи 90 рублей

Аналитики оценили последствия для России резкого подорожания евро

Василий Колташов: Настало время долговременного ослабления доллара