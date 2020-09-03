Ослабление доллара будет продолжаться длительное время. Рублю нужно к этому времени хорошенько укрепиться.
А вот как себя поведёт евро, зависит от ЕЦБ и еврокомиссаров. Так ситуацию объяснил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов.
"Американская валюта начинает валиться по-настоящему. Не впервые в истории, но за последние 50 с небольшим лет второй раз это происходит. Первый раз это было с 1971 года по 1973, когда шло ослабление американской валюты после отвязки от доллара. Первая такая мощная американская девальвация. Сейчас намечается вторая американская девальвация", — пояснил эксперт.
Эксперт отметил, что если доллар будет слабеть, то и производство в США будет становиться более дешёвым. Тогда самым дорогостоящим в мире станет европейское производство, что вряд ли привлечёт новых инвесторов и точно повлечёт за собой серьёзный экономический кризис в Европе.
"Европейский союз уже однажды всё это проходил. После того как в 2008 — начале 2009-го Соединенные Штаты рухнули, Европа выстояла. Там были такие странные оптимистические настроения и сохранялась повышенная стоимость евро по отношению к американскому доллару. И пока они евро не девальвировали, ситуация в Европе только ухудшалась", — напомнил Колташов.
Он отметил, что если европейцы не примут вовремя необходимых мер, то страны ЕС ждёт банковский и бюджетный кризисы и безработица больше 20%.
России тоже нужно предпринять ряд шагов. В первую очередь ограничить вывод капитала из экономики.
"Сейчас спекулянты могут выводить из российской экономики деньги, продавая здесь, например, ранее купленные ими рублёвые облигации и выводить деньги в свои любимые оффшоры. Это и повалило рубль после того, как Центральный банк весьма серьёзно снизил ключевую ставку летом.
У нас должны быть довольно серьёзные налоги на вывод капитала без основания. Я понимаю, что это не очень здорово для американских, европейских и британских спекулянтов и оффшорных игроков, но это необходимо для укрепления рубля или для поддержания его стабильности", — заключил эксперт.
Некоторые пользователи не поверили, что Ирина выглядит так в реальной жизни, и её фигура — не фотошоп.