Василий Колташов: Настало время долговременного ослабления доллара

Ослабление доллара будет продолжаться длительное время. Рублю нужно к этому времени хорошенько укрепиться.

А вот как себя поведёт евро, зависит от ЕЦБ и еврокомиссаров. Так ситуацию объяснил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов.

"Американская валюта начинает валиться по-настоящему. Не впервые в истории, но за последние 50 с небольшим лет второй раз это происходит. Первый раз это было с 1971 года по 1973, когда шло ослабление американской валюты после отвязки от доллара. Первая такая мощная американская девальвация. Сейчас намечается вторая американская девальвация", — пояснил эксперт.

Чего ждать Европе

Эксперт отметил, что если доллар будет слабеть, то и производство в США будет становиться более дешёвым. Тогда самым дорогостоящим в мире станет европейское производство, что вряд ли привлечёт новых инвесторов и точно повлечёт за собой серьёзный экономический кризис в Европе.

"Европейский союз уже однажды всё это проходил. После того как в 2008 — начале 2009-го Соединенные Штаты рухнули, Европа выстояла. Там были такие странные оптимистические настроения и сохранялась повышенная стоимость евро по отношению к американскому доллару. И пока они евро не девальвировали, ситуация в Европе только ухудшалась", — напомнил Колташов.

Он отметил, что если европейцы не примут вовремя необходимых мер, то страны ЕС ждёт банковский и бюджетный кризисы и безработица больше 20%.

Россия

России тоже нужно предпринять ряд шагов. В первую очередь ограничить вывод капитала из экономики.