В связи с увеличением курса евро Россию ждут некоторые последствия, о которых рассказали экономисты. Сегодня евро впервые с 2016 года превысил на торгах Московской биржи 90 рублей.
"Подорожание евро негативно скажется на компаниях, закупающих продукцию в Европе и реализующих ее в России. Евгений Миронюк из "Фридом Финанс", в свою очередь, считает неоднозначной складывающуюся ситуацию. По его мнению, в ней есть положительная сторона — рост потенциальных доходов экспортеров, В т о же время дорогой евро по отношению к рублю снижает покупательную способность российской валюты, что в первую очередь отражается на благосостоянии граждан", — полагает аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.
Другой аналитик подчеркнул, что от растущего евро увеличиваются золотовалютные запасы России, а также выиграет федеральный бюджет.
"Рост курса евро выгоден для России и в будущем принесет только плюсы. С учетом структуры золотовалютных резервов, где доля доллара составляет 24,5%, а на евро приходилось 30,8% и монетарное золото — 19,5%, Россия выиграет попросту от положительной переоценки. От подорожания евро выиграет бюджет, так как в рублевом выражении увеличится объем экспорта и, соответственно, уплаченных пошлин. Это уже произошло летом", — рассказал "Известиям" руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.
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