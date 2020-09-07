Аналитики оценили последствия для России резкого подорожания евро

В связи с увеличением курса евро Россию ждут некоторые последствия, о которых рассказали экономисты. Сегодня евро впервые с 2016 года превысил на торгах Московской биржи 90 рублей.

"Подорожание евро негативно скажется на компаниях, закупающих продукцию в Европе и реализующих ее в России. Евгений Миронюк из "Фридом Финанс", в свою очередь, считает неоднозначной складывающуюся ситуацию. По его мнению, в ней есть положительная сторона — рост потенциальных доходов экспортеров, В т о же время дорогой евро по отношению к рублю снижает покупательную способность российской валюты, что в первую очередь отражается на благосостоянии граждан", — полагает аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

Другой аналитик подчеркнул, что от растущего евро увеличиваются золотовалютные запасы России, а также выиграет федеральный бюджет.