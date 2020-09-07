Курс евро превысил на торгах Мосбиржи 90 рублей

Курс европейской валюты впервые с февраля 2016 года превысил 90 рублей, следует из данных торгов Московской биржи.

"Курс доллара расчётами "завтра" на 13:10 (по Москве) рос на 73 копейки до 76,16 рубля, курс евро — на 79 копеек до уровня 90,02 рубля. До этого доллар поднимался до 76,17 рубля (максимум с апреля), евро — до 90,10 рубля (максимум с февраля 2016 года).

Подчёркивается, что стоимость нефти падает на 1,8% до 41,90 доллара за баррель по марке Brent", — говорится в сообщении пресс-службы Московской биржи.

Ранее сообщалось, что индекс Мосбиржи резко отреагировал падением на немецкое заявление об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Прежде говорилось, что специалисты из лаборатории в Германии заявили об отравлении Алексея Навального нервно-паралитическим препаратом "Новичок". Средство признано химическим оружием.