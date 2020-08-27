Аксёнов: трудоустроим всех

Во время открытия федеральной трассы в Крыму представители СМИ выразили интерес к тому, что дальше ждёт рабочих. Они спросили об этом у министра транспорта РФ. А тот в свою очередь переадресовал вопрос главе Крыма. Сергей Аксёнов ответил, что рабочие будут распределены на строительство других крымских дорог. И таким образом все они будут трудоустроены.

"Нет, они никуда не уедут", — сказал Аксенов журналистам.

Напомним, что сегодня состоялось торжественное открытие трассы "Таврида" с участием президента РФ и министра транспорта.