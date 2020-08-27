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Открытие федеральной трассы в Крыму

Экономика

В Крыму окончено строительство федеральной трассы "Таврида". Её строили в течение трёх лет, с весны 2017 года. Сегодня президент РФ Владимир Путин провёл её торжественное открытие. Также присутствовал министр транспорта РФ.

"Добрый день, друзья, хороший солнечный день, когда мы смогли завершить долгий труд. Дорога, трасса, по которой сегодня проехал президент, заслуживает самой высокой оценки", — сказал журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.

Напомним, что сегодня также состоялось большое интервью президента РФ, на котором обсуждалась экономическая ситуация. А также был разговор о ситуации в Белоруссии.

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