Во что советуют вкладываться финансисты, чтобы получить прибыль

Текущий год ознаменован нестабильной экономической ситуацией. Однако это не повод отказаться от вложений. Просто их надо делать более разумно и осмотрительно. Например, стоит вложить свои деньги в золото.

"Если мы говорим о долгосрочных инвестициях, то это будет очень неплохой способ сбережения своих средств", — советует эксперт финансового рынка по брокерской и дилерской деятельности, по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.

Также можно инвестировать в иностранную валюту. Но не в любую.

"Доллар подвержен воздействию политических факторов, ценна нефть. Я бы посоветовал швейцарский франк, евро, фунт стерлинга, японскую йену. Лучше всего хранить сразу в нескольких валютах. Такой диверсифицированный портфель позволит сохранять средства даже в том случае, если курс одной из валют поползет вниз", — пояснил Вершинин

И, наконец, одним из надёжных вариантов инвестирования названы также вложения в гособлигации.