Министерство финансов России считает, что госкорпорация "Роскосмос" недостаточно эффективно расходует бюджетные средства на Федеральную космическую программу.
"На сегодняшний день наиболее актуальным является не вопрос увеличения бюджетного финансирования, а эффективное использование выделяемых из федерального бюджета средств. Таким образом, Минфин России считает необходимым повысить управляемость бюджетных ассигнований, предусматриваемых на реализацию Федеральной космической программы. Кассовое исполнение расходов Роскосмоса в настоящее время составляет 35,3% от плана на 2020-й", — отмечается в сообщении финансового ведомства.
Министерство также отметило, что кассовое исполнение расходов Роскосмоса ухудшается уже третий год подряд, очень высока дебиторская задолженность.
"Кассовое исполнение расходов Роскосмоса по итогам 2018 года составило 84,2%, по итогам 2019 года — 81%. При этом 180 млрд рублей из федерального бюджета сосредоточены на счетах организаций ракетно-космической промышленности. Объем дебиторской задолженности Роскосмоса по расходам федерального бюджета остается на высоком уровне, превышающем годовые назначения", — сообщил Минфин.
В Берлине ещё не готовы подтвердить, что оппозиционного политика Алексея Навального отравили.