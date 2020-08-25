Минфин выразил недовольство тем, как Роскосмос расходует средства

Министерство финансов России считает, что госкорпорация "Роскосмос" недостаточно эффективно расходует бюджетные средства на Федеральную космическую программу.

"На сегодняшний день наиболее актуальным является не вопрос увеличения бюджетного финансирования, а эффективное использование выделяемых из федерального бюджета средств. Таким образом, Минфин России считает необходимым повысить управляемость бюджетных ассигнований, предусматриваемых на реализацию Федеральной космической программы. Кассовое исполнение расходов Роскосмоса в настоящее время составляет 35,3% от плана на 2020-й", — отмечается в сообщении финансового ведомства.

Министерство также отметило, что кассовое исполнение расходов Роскосмоса ухудшается уже третий год подряд, очень высока дебиторская задолженность.