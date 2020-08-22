Роскосмос запатентовал новую взрывчатку. По их словам, она будет помогать в экспериментах на определение прочности механизмов в некоторых отраслях. И придавать им большую точность. Однако необходимость подобного изобретения пока Роскосмосом не озвучена.
"Изобретение относится к области экспериментальной отработки прочности конструкций при действии импульсных нагрузок и может быть использовано, в частности для подтверждения прочности конструкций различных отраслей машиностроения, а также изделий нефтегазовой промышленности, к которым предъявляются требования по прочности в условиях взрывного воздействия", — говорится в описании к патенту.
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