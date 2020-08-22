Эксперименты в Роскосмосе: получен патент на взрывное устройство

Роскосмос запатентовал новую взрывчатку. По их словам, она будет помогать в экспериментах на определение прочности механизмов в некоторых отраслях. И придавать им большую точность. Однако необходимость подобного изобретения пока Роскосмосом не озвучена.