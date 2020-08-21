Из-за подозрений в коррупции были уволены несколько десятков сотрудников в российском подразделении международной торговой сети "Ашан".

Глава подразделения торговой сети в России Йоханнес Толай сообщил в интервью РБК, что нарушения выявили специалисты специального комитета ритейлера по внутреннему контролю.

"Борьба с коррупцией, с откатными схемами, — тема, которая тебя как топ-менеджера в розничной торговле сопровождает всегда. Уволенные сотрудники потеряли доверие, не соблюдали должностные инструкции и, по мнению специального комитета по внутреннему контролю за соответствием деятельности компании и ее сотрудников законодательству, были близки к коррупции", — сказал руководитель российского подразделения международной торговой сети "Ашан" Йоханнес Толай.