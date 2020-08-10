Россияне чаще всего в этом году покупают свежие продукты и бананы, у женщин популярны также лимоны. Об этом свидетельствуют данные торговых сетей.
"В основном россияне посещают магазины для приобретения продуктов для домашнего приготовления блюд и для сбалансированного питания. При этом люди до 30 лет, например, тратили больше денег на приобретение картофеля, яиц и лука, а среди продуктов-хитов у женщин были лимоны. Покупатели в возрасте после 30 лет тратили больше денег на пиво, которое находилось на четвертом месте в их топ-10 товаров, тогда как у покупателей младше их эта продукция была на шестом месте в списке", — рассказали в "Магните".
У покупателей магазинов сети "Магнит" для разных возрастных групп первая тройка популярных товаров оказалась одинаковой: бананы, цыпленок бройлера и томаты.
"В десятку популярных товаров покупателей сети "Магнит" с четвертого по десятое место вошли яблоки, сахар, апельсины и мандарины, куриные яйца, огурцы и лук. Это может быть маркером того, что потребители все больше следят за своим здоровьем, отдают предпочтение натуральным продуктам, более осознанно подходят к выбору товаров", — отметили в "Магните".
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