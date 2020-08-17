Аналитики назвали среднюю зарплату российских учителей

Менее 31 тысячи рублей составила средняя зарплата учителей в России по итогам второго квартала этого года. Доходы педагогов подсчитали специалисты аналитического центра "Авито работа".

"Самую высокую среднюю зарплату получают московские учителя — 51,6 тыс. рублей, педагоги из Петербурга зарабатывают в среднем 35,1 тыс. рублей, третью строчку рейтинга занимают екатеринбургские педагоги со средним заработком в размере 29,8 тыс. рублей", — говорится в результатах исследования.

Данные Росстата отличаются от выводов, к которым пришли специалисты центра "Авито работа". Согласно подсчётам госведомства, средняя зарплата учителей составила 41,1 тыс. рублей по итогам 2019 года.