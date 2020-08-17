Менее 31 тысячи рублей составила средняя зарплата учителей в России по итогам второго квартала этого года. Доходы педагогов подсчитали специалисты аналитического центра "Авито работа".
"Самую высокую среднюю зарплату получают московские учителя — 51,6 тыс. рублей, педагоги из Петербурга зарабатывают в среднем 35,1 тыс. рублей, третью строчку рейтинга занимают екатеринбургские педагоги со средним заработком в размере 29,8 тыс. рублей", — говорится в результатах исследования.
Данные Росстата отличаются от выводов, к которым пришли специалисты центра "Авито работа". Согласно подсчётам госведомства, средняя зарплата учителей составила 41,1 тыс. рублей по итогам 2019 года.
"Средние зарплаты учителей нестоличных регионов во втором квартале 2020 года варьируются в пределах от 20 до 30 тыс. рублей. Учителя в Казани в среднем получают 29 тыс. рублей, в Перми — 27,2 тыс., в Омске — 26,9 тыс., в Иркутске — 26,5 тыс., в Красноярске — 26,2 тыс., в Краснодаре — 25,9 тыс. руб. В числе городов с самыми низкими средними зарплатами учителей отмечены Воронеж (21,7 тыс. рублей), Новосибирск (21,1 тыс. рублей) и Волгоград — 20,6 тыс. рублей", — подсчитали исследователи.
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