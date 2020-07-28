Несмотря на рост курса евро, россиянам не стоит спешить обменивать рублевые накопления на европейскую валюту, считает экономист Константин Селянин.
Экономист считает, что евро могут оставаться как средство накопления в прежнем объеме, так как это поможет защититься от риска девальвации. Если евро были приобретены на отпуск в Европе — их тоже нужно оставить.
"Если срочно понадобились деньги, то значит, чуть-чуть повезло. Тут никаких специальных действий из-за этого делать не стоит", — отметил экономист.
Селянин считает, что повышение курса евро незначительно скажется на жизни россиян. Импорт товаров в евро значительно меньше, чем в долларах. Это приведет к небольшому удорожанию в сравнении с другими импортными товарами.
Известная актриса из США Мейтленд Уорд долго время снималась в проектах компании Disney.