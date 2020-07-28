Экономист дал советы россиянам на случай обвала курса рубля

Несмотря на рост курса евро, россиянам не стоит спешить обменивать рублевые накопления на европейскую валюту, считает экономист Константин Селянин.

Экономист считает, что евро могут оставаться как средство накопления в прежнем объеме, так как это поможет защититься от риска девальвации. Если евро были приобретены на отпуск в Европе — их тоже нужно оставить.

"Если срочно понадобились деньги, то значит, чуть-чуть повезло. Тут никаких специальных действий из-за этого делать не стоит", — отметил экономист.

Селянин считает, что повышение курса евро незначительно скажется на жизни россиян. Импорт товаров в евро значительно меньше, чем в долларах. Это приведет к небольшому удорожанию в сравнении с другими импортными товарами.