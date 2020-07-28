Михаил Делягин: о том, что смог Примаков и что не под силу Путину

Председатель совета директоров "Правды.ру" Вадим Горшенин поинтересовался у известного экономиста Михаила Делягина, почему именно в день голосования мало кто обратил внимание на очередное повышение тарифов ЖКХ и прочие проделки прикормленных дельцов.

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ЖКХ "под шумок"

— 1 июля у нас состоялось не только голосование, но и подъем тарифов ЖКХ. В Кировской области есть город Луза, в котором тарифы повысили настолько, что они стали в 11,8 раз больше, чем в Москве. Я даже не знаю, как прокомментировать, потому что это бред.

— Почему бред? Это государство создавалось для бизнеса, приближенного к власти. Допустим, вы — котельная, приближенная к власти. Вас вообще не интересует, могут за ваши услуги люди платить или не могут. Вы рассчитываете, что у вас такая себестоимость, она растет, безусловно, потому что цены растут. У вас такие-то аппетиты, такие коррупционные интересы, потому что вы должны кому-то что-то.

Может быть, просто захотелось купить домик в Париже. Повысить тариф. А может быть, еще проще: котел прохудился, надо его отремонтировать. Но государство же не будет заботиться о гражданах. Государство не будет покупать котел для котельной. Значит нужно купить его за счет тарифов, причем деньги нужны сегодня, а не в течение пяти лет. И повышают.

А что с людьми происходит, это неважно. Как было сказано, люди — новая нефть. Кто-нибудь спрашивает мнение нефти, когда ее добывают и перерабатывают? Никто не спрашивает мнение нефти. Точно так же при нашей демократии никто не спрашивает мнение людей, разумеется, за исключением референдумов по Конституции.

— Как продвигали Конституцию в самых разных СМИ? По большому счету, посыл был один — мы отказываемся от ельцинского прошлого. Мы говорим о том, как было плохо в 1990-е, но пользуемся всеми "достижениями", которые были сделаны тогда.

— Это какими?

Чубайс и история тарифов ЖКХ

— Например, по ЖКХ, о чем мы с вами говорили. Чубайс раздробил единую монополию РАО ЕЭС.

— Он ее раздробил в 2004 году, а единая монополия была создана советской властью. При чем здесь 1990-е?

— Чубайс, если я не ошибаюсь, пришел в ЕЭС в конце 1990-х?

— В 1997 году. В 1990-е годы Чубайс занимался организацией работы, расстановкой людей, борьбой за власть внутри РАО "ЕЭС России". Там у него, как он пришел к власти, архив сгорел под Новый год, когда он пытался понять, как устроены финансовые потоки. Его растерянным чумазым лицом в новостях с наслаждением любовалась вся страна. В 1998 году после дефолта они втроем

Вяхирев,

Аксененко,

Чубайс

попытались повысить тарифы. На что им Примаков сказал: "Ребята, вы хотите повысить тарифы, но вдруг вы хотите повысить тарифы недостаточно. Давайте мы проведем аудит, из чего ваши тарифы складываются и отложим на месяц. Вы просите в полтора раза повысить, а может, нужно в два раза повысить. Кто знает?"

Эти три богатыря вышли в приемную, друг на друга посмотрели, молча, не сговариваясь, вернулись обратно и сказали: "Евгений Максимович, мы патриоты, обойдем без повышения тарифов. Не нужно, ради бога, аудита!". Повышать тарифы Чубайс начал уже при Путине в нулевые годы. В 2004-м году он провел эту реформу. Разработка началась в 2002 году, форсаж был в 2003, и в 2004 он это дело ликвидировал и превратил энергетику России из локомотива в тормоз общественного развития.

— Где кучка маленьких князьков, которые сидят на этих кранах и могут сами повышать какие-то тарифы.

— Не только. Если человека разорвать на мелкие кусочки, бросить на землю и допустить, что это все потом как-то срастется, и потом человек останется живой, как будет выглядеть такой сросшийся из разнородных кусков человек с ногой вместо уха? Как он будет жить? Российская энергетика, которую Чубайс при поддержке "Единой России" и президента Путина, — закон этот Путин подписывал и голосовала за него "Единая Россия", не будем об этом забывать, — оказалась в столь же чудовищном состоянии, как сросшийся человек с ногой вместо уха. Она разорвана на части и кое-как, наперекосяк срослась.

— Значит, тарифы ЖКХ и так далее — это наследие не ельцинской, а уже путинской эпохи?

— Практика задирания тарифов выше всех возможностей — это уже путинская эпоха, безусловно. В ельцинскую эпоху задирать тарифы было некуда. Где-то задирали. В Москве не задирали, потому что у людей не было денег платить. И не было воли организовывать это, потому что занимались распилом материального наследства Советского Союза. В чем логика путинской эпохи? Материальное наследие разграбили при Ельцине и теперь переходим к грабежу социального наследства.

Переходим к непосредственной приватизации не заводов, а уже людей. Что такое монетизация льгот, с чего все началось? Разрушение повседневной жизни и ликвидация образования и здравоохранения, жилищная реформа, коммунальная реформа, земельная реформа? Это разрушение социального капитала, разрушение повседневности. Это людей непосредственно перерабатывают в материальное богатство.

В 1990-е перерабатывали в богатство заводы, а когда с материальным капиталом разобрались, стали перерабатывать социальный капитал. Люди — новая нефть, все правильно.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Игорь Буккер