Прогноз по падению ВВП России скорректировали

Эксперты пересчитали уровень падения ВВП России. Прогноз скорректирован в лучшую сторону.

Так, ожидалось, что валовой внутренний продукт страны упадет на 4-6%. Согласно новому прогнозу, который сделали специалисты Банка России, падение составит 4,5-5,5%.

Изменили эксперты мнение и по темпам роста экономики России в следующем году. Ранее сообщалось, что экономика вырастет на 2,8-4,8%. Теперь же заявлено о восстановлении на 3,5-4,5%.

Также изменился прогноз по экономике страны на 2022 год. Планировалось, что рост составит 1,5-3,5%. По нынешним подсчетам экономика вырастет на 2,5-3,5%.

Напомним, что сегодня Центробанк вновь снизил ключевую ставку. Она упала на 0,25 процентных пункта и достигла исторического минимума в 4,25%. До этого регулятор понижал ее в июне на один процент.

Ранее "Правда.Ру" писала, что по прогнозу Всемирного банка, падение ВВП России составит 6%. И это станет самым серьезным падением за последние 11 лет. Причем до эпидемии коронавируса прогноз был всего 1%.