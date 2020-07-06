Всемирный банк ожидает спад ВВП России на 6%

Внутренний валовой продукт России упадет на 6%. Это самое серьезное падение за последние 11 лет.

Такой прогноз дал Всемирный банк.

"Снижение ВВП на 6%, которое мы прогнозируем на этот год, — это самая низкая динамика за 11 лет. Это наш базовый сценарий. Мы прогнозируем рост экономики в течение следующих лет, это 2,7% в 2021 году и 3,1% — в 2022 году", — отметил главный экономист ВБ по России Aпурва Санги.

Ранее Всемирный банк прогнозировал падение ВВП России на 1%, но из-за эпидемии коронавируса ухудшил свой прогноз. Наибольшее падение, по мнению экспертов, ждет промышленность и транспортный сектор.

При этом эпидемия дала российским властям шанс усовершенствовать систему социальной поддержки граждан.

"В настоящий момент на нее тратится порядка 3,2% ВВП, что вдвое превосходит среднемировой показатель в 1,6%, однако лишь 0,4% направляется бедным. Увеличение поддержки семей с детьми было шагом в правильном направлении, поскольку существует корреляция между семьями с большим числом детей и бедными семьями. Однако этого недостаточно", — заявил директор и постоянный представитель Всемирного банка в России Рено Селигманн.

Ранее "Правда.Ру" писала, что ВВП России вернется к докризисному уровню в 2022 году. Такой прогноз дала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.