Акции Zoom выросли из-за коронавируса

Акции видеосервиса Zoom выросли в цене на 9,74%. Сейчас каждая из них стоит почти 179,5 доллара.

Таким образом, рыночная стоимость компании составляет 50,61 миллиарда долларов. Таковы итоги торгов в пятницу на бирже Nasdaq.

По оценке экспертов, капитализация компании увеличилась больше чем на 30 миллиардов долларов в 2020 году. Скупка акций продолжается, так как инвесторы верят, что востребованность сервиса продолжит расти. В марте суточная аудитория выросла в 20 раз по сравнению с концом 2019 года.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, как защитить личные данные при работе с Zoom. Во-первых, скачивать приложение нужно только из надежных источников, во-вторых, требуется придумать надежный пароль.

Между тем в школах России успели протестировать отечественный аналог зарубежного видеосервиса. Он войдет в образовательную платформу "Мое просвещение". Благодаря ему дети, которые по уважительной причине не могут посетить уроки, будут присутствовать на них дистанционно, не пропуская важных занятий.