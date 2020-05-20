В школах приступили к тестированию российского аналога сервиса видеосвязи типа Zoom. Тестирование проходит в Московской области и еще в 10 российских регионах.
Отечественный видеосервис войдет в образовательную платформу "Мое просвещение".
"Мы стремимся обеспечить такие условия, чтобы у каждого школьника всегда была возможность обучаться по качественным программам и получить достойное образование. Новая система позволит детям продолжать учиться, когда они по объективным причинам, например по болезни, не могут посещать школу. Ребенок сможет быть всегда на связи с учителем и своими одноклассниками, не будет пропускать урок и отставать по программе, а сможет учиться дальше", — сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России запустили ресурс по дистанционному обучению для учителей. Курсы разработали ведущие платформы российского онлайн-образования. Также на сайте можно найти онлайн-платформы и курсы, которые могут быть полезны для педагогов.
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