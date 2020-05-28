IT-эксперт рассказал, как защитить личные данные при работе с Zoom

Известно, что после того, как из-за пандемии коронавируса многие люди были переведены на удаленную работу, приложение Zoom стало пользоваться большой популярностью. IT-эксперт Павел Мясоедов рассказал, какие правила безопасности нужно соблюдать, чтобы не допустить утечки персональной информации.

В первую очередь приложение нужно скачивать только из надежных источников, а не сторонних порталов. Для установки Zoom на ПК нужно пользоваться официальным сайтом разработчика, для использования с мобильных устройств — скачать из App Store или Google Play.

Для защиты данных нужно использовать сложный пароль.

"Также не стоит делиться со всеми ссылкой на конференцию или идентификатором персональной конференции (PMI) — зная этот пароль, к конференции могут подключиться посторонние", — добавил специалист.

Кроме того, он советует в ходе конференции следить за тем, какая информация озвучивается во всеуслышание или демонстрируется по видеосвязи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что как провести конференцию в Zoom, не рискуя безопасностью.