Известно, что после того, как из-за пандемии коронавируса многие люди были переведены на удаленную работу, приложение Zoom стало пользоваться большой популярностью. IT-эксперт Павел Мясоедов рассказал, какие правила безопасности нужно соблюдать, чтобы не допустить утечки персональной информации.
В первую очередь приложение нужно скачивать только из надежных источников, а не сторонних порталов. Для установки Zoom на ПК нужно пользоваться официальным сайтом разработчика, для использования с мобильных устройств — скачать из App Store или Google Play.
Для защиты данных нужно использовать сложный пароль.
"Также не стоит делиться со всеми ссылкой на конференцию или идентификатором персональной конференции (PMI) — зная этот пароль, к конференции могут подключиться посторонние", — добавил специалист.
Кроме того, он советует в ходе конференции следить за тем, какая информация озвучивается во всеуслышание или демонстрируется по видеосвязи.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что как провести конференцию в Zoom, не рискуя безопасностью.
Генеральный директор АНО "Телерадиокомпания "Крым" Вадим Первых сообщил о том, что после блокировки телеканала "Крым 24" на YouTube компания планирует сотрудничество с другими платформами.
Ранее было известно о том, что телеканал заблокировали на платформе YouTube за нарушение правил.
"Мы в YouTube возвращаться не намерены. Платформу эту будем использовать исключительно для прямых онлайн-трансляций. Сейчас занимаемся восстановлением видео и просматриваем возможность сотрудничества с другими платформами, в том числе "Яндекс", — рассказал Первых в рамках заседания рабочей группы Общественной палаты РФ по защите прав пользователей сети "Интернет", развитию и обеспечению безопасности Интернета.
Известно, что администрация телеканала планирует подать в суд на YouTube за удаление аккаунта.
В городе Буде (Норвегия) супруги в процессе ремонта в старом доме обнаружили захоронение викингов — оно находилось непосредственно под полом спальни.
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался против идеи проведения матчей со зрителями. Ранее с таким предложением выступили клубы РПЛ, а РФС проводит консультации с правительством по этому вопросу.
Чемпионат РПЛ должен возобновиться 21 июня. По мнению Медведева, матчи со зрителями повысят вероятность массового заражения коронавирусом. Гендиректор "Зенита" считает, что лучше проводить игры при пустых трибунах, чем не проводить вообще.
"Нам надо закрепиться сначала на этом плацдарме, а затем уже двигаться дальше. Спорить, как лучше играть — со зрителями или без них? Тут другой вопрос: играть без зрителей или не играть вообще. И ответ на него очевиден — конечно, играть без зрителей", — приводит News. ru слова Медведева.
"Зенит" после 22-х туров чемпионата лидирует в турнирной таблице. Команда опережает преследователей на 9 очков.
В России создали бетон, который может проводить электричество. Результаты исследования были опубликованы в научном издании Magazine of Civil Engineering.
"Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" запустили пилотный проект "Робот-оператор".
Суть проекта заключается в том, что в контакт-центр энергокомпаний внедряется автоматизированный голосовой агент.
Он будет консультировать потребителей по всем интересующим их вопросам. Обратную связь он будет фиксировать.
Кроме того, робот будет:
Также будет реализована возможность получения обратной связи от потребителей по вопросам качества оказанных услуг.
Данный проект поможет повысить качество работы, сократить время ожидания на линии, повысит оперативность получения информации на запрос.
Ранее эксперт рассказал "Правде.Ру", в каких отраслях в России используются роботы.
Коронавирус совсем не пощадил Украину и обнажил все проблемы и без того обнищавшей страны.